Napoli Bologna LIVE 3-2 | Zielinski prende la traversa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi3-2 MOVIOLA 1? Si inizia – Partita la sfida. 10? Trascorsi i primi dieci minuti – Azzurri più propositivi, ma ancora non riescono a trovare vere e proprie occasioni.che si difende. 19?a un passo dal gol – Lobotka apre per Kvaratskhelia, che di prima mette Raspadori in porta. Sinistro incrociato che si spegne di poco a lato. 21? Ammonito Dominguez – Entrata in ritardo del centrocampista. 25? ...