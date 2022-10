Motomondiale | Gp Australia | vittoria e titolo per Guevara in Moto3

(Di domenica 16 ottobre 2022) Phillip Island, 16 ott. -(Adnkronos) -per Izan. Il 18enne spagnolo trionfa nel Gp d'a Phillip Island e conquista ilmondiale nella classe. Il pilota della GasGas si impone davanti al turco Deniz Oncu (Ktm) e al connazionale e compagno di squadra Sergio Garcia. Quito posto per il migliore dei piloti italiano Stefano Nepa (Ktm), nono e decimo Dennis Foggia e Riccardo Rossi, entrambi con la Honda. Nella classifica iridataè primo e irraggiungibile a due prove dal termine con 290 punti, davanti a Garcia (225) e Foggia (223).

