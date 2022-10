MotoGP | da -91 a +14 in 8 gare | la rimonta di Francesco Bagnaia su Fabio Quartararo nei numeri

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sembra passato un secolo da quel 19 giugno 2022. In quella assolata domenica del Sachsenring (Germania),perdeva il controllo della sua Ducati, all’ingresso di curva-1, vedendo scappare il suo rivale diretto per il Mondiale. Sembrava finita perché quei 91 punti di distacco in classifica avevano il sapore della condanna, non tanto per i GP rimasti, quanto per il fatto che il francese non aveva mai sbagliato, mentre il piemontese qualche errore di troppo lo aveva commesso, ripensando ad esempio al Qatar e alla Francia. Tuttavia, nell’Università del Motociclismo di Assen, l’inerzia di questo campionato è cambiata.ha trionfato davanti a un “ruggente” Marco Bezzecchi, mentre ane sono capitate di tutti i colori: ...