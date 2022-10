Hong Kong e Macao | Xi minaccia | Mano dura contro gli oppositori

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Reprimeremo gli elementi anticinesi che cercano di creare caos ad. Ed adotteremo azioni risolute per prevenire e fermare interferenza nei loro affari interni da parte di forze interne”. Così nel suo discorso di apertura del XX congresso del Pcc, Xi Jinping ha lodato la decisione di reprimere il movimento pro democrazia nell’ex colonia britannica, con l’adozione di leggi che criminalizzano il dissenso. L’azione di Pechino adha restaurato l’ordine e segnato “una svolta verso il meglio nella regione”, ha sostenuto il presidente cinese lodando la politica di “un paese, due sistemi”, come “una grande innovazione del socialismo cinese, che ha dimostrato di essere il migliore sistema istituzionale per garantire prosperità e stabilità ad...