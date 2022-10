Golf | ZOZO Championship 2022 | Bradley supera Fowler e torna a vincere dopo quattro anni

OA Sport

Rimonta per Viktor Hovland: il norvegese è ora quarto a - 11, ed è anche vero che dietro il trio di testa sono in tanti a fare - 6, come lui, o - 7. In particolare, i - 6 di giornata arrivano spesso ...Tra i pochi delusi di giornata troviamo Xander Schauffele e Brandon Wu, che non vanno oltre il - 1 odierno arretrando in classifica rispettivamente con lo score di - 4 e - 3. Settimana incolore per l'... Golf, ZOZO Championship 2022: Rickie Fowler continua a ruggire, è leader a un giro dalla fine Keegan Bradley won the Zozo Championship on Sunday with a 2-under 68, one shot ahead Rickie Fowler and Andrew Putnam for his first PGA Tour win in just over four years.American Keegan Bradley has sealed his first PGA Tour victory in four years with a one-stroke win at the Zozo Championship in Chiba, Japan.