(Di domenica 16 ottobre 2022) Migliaia di giovani, urbani, laureati, con buoni posti di lavoro, spediti al fronte in fretta e furia si dimettono in massa e fanno la coda all’ufficio passaporti. E lo Zar è costretto a rivedere i piani

La Stampa

...la rispostadella presidente Tsai Ing - wen: "La nostra opinione pubblica ha chiaramente espresso il rifiuto della formula 'Un paese due sistemi', il popolo taiwanese non rinuncerà...... Xi Jinping, in un passaggio del suo discorso'apertura del ... Xi avverte che la 'riunificazione' di TaiwanCina si farà. Lo ... Lo ha dichiarato il portavoce dell'presidenziale, Chang ... Dall'ufficio alla bara in quindici giorni: i “mobik”, carne da cannone di Putin