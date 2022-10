Carlotta Sarina | ‘Lotta’ di nome e di fatto | “Musicista per passione e attivista per missione”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Lotta die di, alias Lotta (20 anni), cantante e contrabbassista originaria di Salsomaggiore Terme, nel Parmense, sta mettendo la sua musica al servizio della causa ambientalista. “Sonoperper” dice la giovane artista che oltre alla crisi climatica ha a cuore altri temi tra cui la (da poco è diventata vegana) e la moda etica. Infatti è ambassador di “Clothest*”, la piattaforma e-commerce no pro?t di abiti e accessori ‘second-hand’ di alta moda. La lotta diper un mondo migliore passa, dunque, per quello che meglio sa fare: cantare e suonare il contrabbasso. Domenica 16 ottobre farà tappa in Toscana con un doppio appuntamento con il suo spettacolo “Detonazione”: ...

