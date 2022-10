(Di domenica 16 ottobre 2022) Milano, 16 ott. - (Adnkronos) - "Il cambio di atteggiamento è avvenutountra di noiin cui abbiamo capito che ci lamentavamo troppo con gli altri e siamo arrivati alla conclusione che dobbiamo aiutarci tutti per raggiungere obiettivi importanti". Lo dice il difensoreAlessandro, nel prepartita del match con la Salernitana ai microfoni di Sky, rivelando ilavvenuto tra i giocatori nerazzurri prima del match con il Barcellona in Champions League, vinto per 1-0 e che ha segnato laper la squadra di Simone Inzaghi.

Il Sannio Quotidiano

Alessandroha parlato poco prima deld'inizio di Inter - Salernitana e a pochi giorni dal 3 - 3 di Barcellona in Champions League. Il rischio può essere di sottovalutare l'avversario campano dopo ...Del resto le alternative non abbondano (Acerbi sarà comunque al posto di, Correa si rivede ... Sky Sport, Sky Sport, Sky Sport 4K e in streaming su Now Tv. La guida Dove vedere Inter - ... Calcio: Bastoni, ‘svolta dell’Inter avvenuta dopo un confronto nello spogliatoio’ Milano, 16 ott. - (Adnkronos) - "Il cambio di atteggiamento è avvenuto dopo un confronto tra di noi nello spogliatoio in cui abbiamo capito che ci lamentavamo troppo con gli altri e siamo ...I nerazzurri cercano punti in un San Siro esaurito. Inzaghi: 'Il Barcellona è il passato. Servirà una grande gara' (ANSA) ...