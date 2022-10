Bruno Vespa | “Mio figlio? Mi spiace che per lui ci sia un tetto di cristallo Subii il fascino di Saddam Hussein”

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 16 ottobre 2022), storico giornalista e conduttore di Porta a Porta, quest’anno festeggia 60 anni in Rai e in una lunga intervista al Corriere della Sera ha raccontato della sua carriera, ma non solo. “Il primo lavoro a 18 anni, durato sei anni, fu trasmettere due volte al giorno alla sede di Pescara le notizie da L’Aquila, dove c’era anche una grande società dei concerti”, ha raccontato. Poi nel 1968 partecipò al concorso che gli permise di entrare al TG1. Nel ’69 diede la notizia che Pietro Valpreda sarebbe stato il colpevole della strage di Piazza Fontana, “cosa che mi è stata rinfacciata per decenni. In tutti questi anni, se la sono presa con me per le ragioni più disparate”. Intervistò i personaggi principali della politica degli anni ’70 e ’80, poi nel ’78 diede la notizia in diretta del ritrovamento di Aldo Modo, “non ci volevo credere, rimasi in ...