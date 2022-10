Banche | ricavi in aumento grazie ai tassi di interesse in risalita Ma per i depositi dei correntisti la remunerazione rimane sotto zero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Come si sarà accorto chi ha un mutuo a tasso variabile, chi deve accenderne uno nuovo di qualsiasi tipo, chi chiede un prestito o un finanziamento, gli interessi da pagare sono saliti e anche un bel po’. Il fenomeno non è solo italiano ma accomuna gran parte delle economie avanzate. Lecentrali stanno alzando il costo del denaro per combattere l’inflazione. Negli Stati Uniti gli interessi da pagare su un mutuo trentennale sono ormai vicini al 7%,ossia sui valori più alti dal 2002, in Gran Bretagna i costi dei mutui sono saliti in media di oltre il 40% e la rata ha smesso di essere vantaggiosa rispetto agli affitti. Nei paesi dell’area euro i numeri sono un poco più bassi ma non troppo. Isui mutui nell’area euro sono “saliti significativamente” nei primi sei mesi dell’anno, segnando “l’più forte su sei mesi mai ...