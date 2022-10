Angela Lansbury | l’inossidabile signora in giallo della televisione

(Di domenica 16 ottobre 2022) Avrebbe compiuto oggi 97 anni,. Èattrice inglese nota al pubblico per aver interpretato Jessica Fletcher, la leggendaria protagonista del mitico telefilm “Lain”. Questa grande attrice ha avuto una carriera costellata di successi con numerosi Gloden Globe vinti e varie nomination ed un Oscar alla carriera, un successo immediato Quello diLasbury fu subito un successo immediato segnato dal riconoscimentocritica. Già, infatti, dopo la sua prima interpretazione nel film “Angoscia” di George Cukor ricevette una nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista ripetendosi nuovamente in “il ritratto di Doria Gray”. Anzi il ruolo dell’ingenua e sucida ...

Oppure ancora, il compleanno di, (Jessica Fletcher,, la Signora in giallo, per intendersi) che oggi avrebbe compiuto 97 anni. O chissà quante altre cose importanti o importantisdime. ...\ Articoli più letti Demenza, ci sono segnali del declino neurologico che possono manifestarsi con nove anni di anticipo di Alice Politi Quella volta in cuiha salvato la figlia dalla ...Ci ha lasciato una delle icone del piccolo e grande schermo, l’amatissima Angela Lansbury: 13 film e serie tv da vedere assolutamente.Per 12 stagioni è stata la serie tv, di genere crime, che ha scalato le classifiche di gradimento del pubblico. Ora, per celebrare il mito della Lansbury, tutti gli episodi sono in streaming su Nowtv ...