79 anni fa il rastrellamento al ghetto ebraico di Roma | il video con i nomi delle vittime

'Ildel ghetto di Roma rappresenta una delle pagine più buie della nostra storia. Quel ... DaLapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun ...Così la leader di FdI ricorda ildel Ghetto di Roma, avvenuto 79fa. 'Un orrore - aggiunge in una nota - che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano più. Una ...Più di mille cittadini furono deportati nei campi di sterminio, per la maggior parte a Auschwitz-Birkenau: nessun bambino sopravvisse ...'Le istituzioni repubblicane meritano rispetto. Per quanto riguarda l'onorevole La Russa noi attendiamo le scuse ai partigiani, per tutte le ...