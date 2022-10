Zigoni | «Non ho mai amato troppo il calcio Oltre gli allenamenti | non potevi fare niente»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Su Il Foglio Sportivo Antonello Sette intervista l’ex calciatore Gianfranco, detto Zigo-gol, “il più anarchico e ribelle di quanti hanno professionalmente preso a calci un pallone”. Ha al suo attivo 265 presenze e 63 gol in Serie A con le maglie di Juventus, Genoa, Roma, Verona. Racconta di aver iniziato nella squadra dell’oratorio del suo paese, nel trevigiano. Lo scoprì un osservatore quando era ancora un bambino. «Non credo di dovergli riconoscere particolari meriti, perché ero così forte che mi avrebbe scoperto anche un cieco». Da ragazzoandava in giro con una pistola nei pantaloni. L’hanno definito anarchico e massacratore del sistema. «Un po’ anarchico lo sono sempre stato. Un anarchico, però, con dei paletti. Io accetto tutto, meno che un uomo faccia del male a un altro uomo. La guerra, che si combatte in Ucraina, ha ...

Estense.com

... la Spalriesce invece a imporsi al "Tombolato" dal 3 dicembre 2016, l'anno della cavalcata in Serie A, quando Bonifazi ecertificarono l'1 - 2 in favore degli ospiti. Sono 13 i precedenti ......di riprendere la strada dei risultati positivi interrotta dalla sconfitta di Crotone avvenuta... D'Agostino a destra e Bentivegna a sinistra dietro la punta centrale. Tra le Vespe ... Il Cittadella non abbassa la guardia: “De Rossi dovrà mettersi in mostra, ci sarà molto entusiasmo” | estense.com Ferrara La partita Crotone - Juve Stabia di sabato 1 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie ...