Torino-Juventus 0-1 | Allegri | “La squadra ha risposto bene”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Massimiliano, tecnico della, ha commentato il matcha fine della gara, valevole per la decima giornata di campionato. Nonostante la vittoria del derby della mole, è stato un match sottotono per i bianconeri, reduci dalla batosta israeliana in Champions League. L’azione del gol della vittoria porta il nome di Vlahovic, grazie ad un corner verso Danilo che di testa prolunga per il serbo e mette a rete. Dopo la vittoria di stasera, Massimilianoha annunciato che i giocatori dellapotranno tornare a casa. Il ritiro annunciato martedì sera, dopo la sconfitta di Haifa contro il Maccabi, è terminato.: ” Hanno dimostrato che sono una ...

E' il commento del tecnico del, Ivan Juric , dopo il derby con ladeciso da un gol di Vlahovic : "Loro - aggiunge Juric - hanno grandi saltatori, noi non tanti, forse in quell'...Commenta per primo L'allenatore delIvan Juric commentato così a DAZN la sconfitta nel derby contro la: 'E' stata una partita tosta e tesa. Secondo me gli abbiamo dato occasioni su nostri errori tecnici gravi, per il ...Grande festa in casa Di Maria per la vittoria della Juventus nel derby di Torino. Il trequartista argentino, attualmente fermo per infortunio, ha pubblicato una Instagram Story in cui ha esultato per ...Il derby della Mole lo decide Vlahovic, con una zampata da azione di corner, dopo la spizzata vincente di testa di Danilo. Tre punti d’oro per la Juventus, al termine di un secondo tempo ...