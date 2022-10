Spalletti incorona Zielinski | “Può essere un top Vi svelo un retroscena”

IlNapolista

Ma l'elogio diva oltre la consueta sobrietà della BBC. 'Il Napoli sta volando in questa stagione, in patria e in Europa. Sono primi in Serie A, imbattuti e capocannonieri del campionato'. '...La domenica calcisticail Napoli capolista in solitaria. I partenopei, inarrestabili in Italia e in Europa, ... Contro la Cremonese, la squadra distenta fino all'1 - 1, poi dilaga. ... La BBC incorona Spalletti: «Se ne accorgono solo ora di quanto è bravo» Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Bologna parla anche di Piotr Zielinski, rientrato tra i migliori della Serie A.Il confronto tra Kvicha Kvaratskhelia del Napoli e Rafael Leao del Milan prosegue, secondo Corriere dello Sport il georgiano è già migliore.