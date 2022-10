SABATO – Tentò di uccidere un paziente con le forbici | infermiere assolto

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il 21 dicembre 2020diun anzianoa colpi dinella Clinica Maugeri di Pavia dove lavorava. A distanza di quasi due anni Simone Gabban, oggi 38enne, è statodal giudice e ha disposto che venga rinchiuso per per tre anni in una comunità bergamasca. L’uomo, un operatore socio sanitario assunto in prova, aveva cercato di colpire a morte con 11ate Alberto Ferrai, 86 anni, e aveva anche cercato di soffocarlo. La tragedia era stata evitata solo grazie al provvidenziale intervento di un chirurgo e di un’anestesista del reparto di riabilitazione neurologica. Il giovane, all’epoca dei fatti 36enne, era stato arrestato tre giorni dopo e aveva immediatamente confessato il gesto agli inquirenti senza però fornire alcuna spiegazione. Secondo quanto ...