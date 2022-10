NASCAR Xfinity Series | Las Vegas | Berry sorprende i compagni di squadra e strappa un pass per la finale

OA Sport

Oltre ad Allmendinger e Gibbs, di fatto certi di accedere al 'Round of 8' e raggiungere il già presente Gragson, la competizione odierna ha visto il passaggio di Justin Allgaier, Josh Berry, Sam Mayer ...Il #21 dell'Series è riuscito nel difficile intento di mettere tutti in riga, in cima al gruppo davanti a AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16), Noah Gragson (JR Motorsports #9) e Landon Cassill (Kaulig ... NASCAR Xfinity Series, Charlotte Roval: AJ Allmendinger si conferma nei road course. Sieg, Herbst, Clements ed Hemric out dai Playoffs Josh Berry won the NASCAR Xfinity Series race at Las Vegas Motor Speedway Saturday (Oct. 15), becoming the first driver to lock himself into the championship race at Phoenix Raceway. Berry went by AJ ...Josh Berry took the checkered flag and punched his ticket to the Championship 4 in Saturday’s NASCAR Xfinity Series Alsco Uniforms 302 Round of 8 opener at Las Vegas Motor Speedway. With the win ...