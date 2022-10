L’idea del Pd | Alessandro Zan vice di Fontana alla Camera | «Non ne so nulla ma sono a disposizione»

Leggi su open.online

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il deputatoZan, membro del Pd da cui prende il nome il tanto discusso Ddl contro l’omotransfobia, potrebbe essere ildi Lorenzo, ultracattolico contro l’aborto, le unioni civili e la cosiddetta teoria gender, nonché nuovo presidente della? Sembra una contraddizione in termini, ma è l’ipotesi che viene accarezzata oggi in un’intervista che il deputato dem ha concesso ha Repubblica. Nonostante Zan si dichiari «non al corrente di questa» eventualità, dichiara la sua sostanziale disponibilità: «resto a, come uomo di partito, a servizio del mio Paese, sempre e comunque». Soprattutto perché prevede l’arrivo di tempi bui: «L’elezione di La Russa al Senato e diè il segnale di una svolta verso ...