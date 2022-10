Barcellona | Pedri | 'Clasico unico | impossibile emulare Messi' VIDEO

Allenatore: Ancelotti(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Balde, Garcia, Pique, Kounde;, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Allenatore: Xavi Dove vedere la partita in tv e ...Il detentore del premio èdel. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. Leggi i commenti News ...Lo spagnolo Pedro sta diventando un punto fermo per Sarri e il presidente della Lazio Lotito lancia una frecciata ai cugini giallorossi.Torna il Clasico in Spagna, la sfida più attesa dell'anno vale anche il primato in campionato con Barcellona e Real appaiate in cima alla classifica.