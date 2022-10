Astorflex Donna FW22 | stile | praticità e sostenibilità

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 15 ottobre 2022)ha presentato la nuova collezione di scarpe daper l’Autunno-Inverno 2022. Anche in questa circostanza l’azienda italiana ha messo in evidenza il suoche tende a valorizzare il Made in Italy in tutto il mondo. La lineautilizza tecnologie innovative e propone alle sue clienti delle calzature di qualità