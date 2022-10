Arenella | palazzo a rischio crollo | chiude via Giuseppe Orsi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il seguito al dissesto di un fabbricato sito in via, è stata dispostala chiusura del tratto dal n. civico 10 al n. civico 26 Dalla giornata di ieri, rende noto il Comune di Napoli, è in corso di realizzazione un intervento di puntellamento della porzione di fabbricato interessata dai dissesti, a partire dal

... 'Occorre adottare ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica incolumità - scrivono da... Il traffico già normalmente intasato tra Vomero e, naturalmente, è impazzito già dal ...Dalla ieri è in corso di realizzazione a via Giuseppe Orsi, nel quartiere napoletano dell', un intervento di puntellamento della porzione di fabbricato interessata dai dissesti, a partire dal piano terra fino al settimo piano. Allo stato, sono stati puntellati i piani terra, 1 e 2, ...Scongiurata per i primi giorni successivi al cedimento, alla fine la chiusura totale al traffico di via Orsi è arrivata. A disporla è stato il Comune: «Occorre adottare ...Blocco della circolazione per tutti i veicoli al Vomero a causa del rischio crollo di un palazzo a Via Orsi, a Napoli.