Allegri addio | l’erede arriva dall’Argentina | cosa sta succedendo

... malgrado le parole spese dal presidente Agnelli , potrebbe essere davvero fatale ad, la ...difficoltà e un Toro così vicino in classifica come mai avrebbe immaginato al momento dell'. ...Secondo Tuttosport ,resterebbe ancora sulla panchina della Juventus anche in caso di sconfitta oggi contro il Torino. Però aumenterebbero le possibilità di una novembre. Eventuale ...Lo spagnolo, esonerato di recente dal Siviglia, potrebbe arrivare a stagione iniziata nella società bianconera ...Il sole mostra, il buio, la notte talvolta rivela. “I giocatori sono schierati con Allegri che lavora per compattare le due anime dello spogliatoio: giovani e veterani (in scadenza)”. Questo, in estre ...