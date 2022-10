Vaff*** ammia? Cosa non avete visto | La Russa | brutale risposta a Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Sono mancati i voti di Forza Italia, sono arrivati quelli della mano di Dio". Ironizza, il Foglio, sul caos in aula a Palazzo Madama di giovedì. Ma il quotidiano diretto da Claudio Cerasa è serissimo quando scrive che "Forza Ragalna ha battuto Forza Italia". Ragalna è il paesino nel Catanese che ha dato i natali a Ignazio La, big di Fratelli d'Italia che ha ottenuto la presidenza del Senato nonostante le schede bianche degli alleati azzurri. In un clamoroso, vivacissimo e stra-paparazzato confronto faccia a faccia in aula, Silviosarebbe esploso in un sonoro "Vaffanc***o" all'indirizzo non tanto di La, quanto dell'atteggiamento di Fratelli d'Italia. Da lì, le schede bianche come "pizzino" direttamente per Giorgia Meloni. Un avvertimento, della serie: se continuate a mettere veti su Licia Ronzulli e ...