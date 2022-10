Studenti plusdotati destinatari di progetti di sostegno specifici e azioni per valorizzare il loro talento | proposta di legge in Piemonte

OssolaNews.it

...dare copertura normativa in Piemonte a un fenomeno che riguarda l' 8 per cento degli...Gallo " vogliamo stimolare l'approvazione di linee guida nazionali che riconoscano i ragazzie ...Glisono riconosciuti come soggetti destinatari di progetti di sostegno didattico specifici e azioni per garantire la piena integrazione scolastica e valorizzare il loro talento: è ... l Piemonte attuerà progetti per supportare gli studenti plusdotati Gli studenti plusdotati sono riconosciuti come soggetti destinatari di progetti di sostegno didattico specifici e azioni per garantire la piena integrazione scolastica e valorizzare il loro talento: è ...Percorsi di studio obsoleti, trascuratezza degli alunni plusdotati, scarsa attenzione alle materie STEM. Fotografia di una scuola che non riesce a seguire i ...