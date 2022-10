Roma 2022 | Russell Crowe premiato in Campidoglio | concorso al via con La cura | attesa per Mahmood e Romulus II

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La seconda giornata del programma diè ricca di proposte tra proiezioni, incontri e star comee Michel Hazanavicius. Il programma della Festa del Cinema didi venerdì 14 ottobre dà spazio ai primi titoli inpartendo da Ladi Francesco Patierno, oltre a proporre l'anteprima dei primi due episodi diII - La guerra per. Il premio alla carriera James Ivory sarà inoltre protagonista con un'masterclass che permetterà di poter ripercorrere la sua carriera ricca di successi, mentreverràin. I titoli in ...

... venerdì 14 ottobre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri. Le prime pagine ... Sul 'Corriere dello Sport' focus sue Lazio, impegnate ieri sera in Europa League. Due pareggi ...Tale e quale show: le imitazioni della terza puntata In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di, il 14 ottobre andrà in onda in prima serata la terza puntata di Tale e quale show nell'...