Rebus bollette | i chiarimenti di Arera e Antitrust | “No ai recessi senza preavviso Risoluzione per eccessiva onerosità solo con ok giudice”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Viste le tantissime segnalazioni di famiglie che si sono viste comunicare dai loro fornitori di gas e luce consistenti aumenti delle tariffe se non anche la disdetta del contratto,(Autorità per l’energia) escendono in campo per dare un monito e fare chiarezza sull’ambito di applicazione del decreto legge Aiuti bis che ha bloccato fino al prossimo 30 aprile le modifiche unilaterali per coloro che hanno stipulato un contratto nel “mercato libero”. Segnalazioni di cui Ilfattoquotidiano.it aveva dato conto nei giorni scorsi precedentemente. Più o meno soddisfatte le associazioni dei consumatori. Molto delusa invece Federconsumatori, secondo cui si stanno allargando le maglie al dl Aiuti Bis a favore delle aziende e non dei consumatori, mentre servivanoin senso restrittivo. Ma vediamo punto per punto i ...