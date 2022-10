Quanto guadagnano senatori e deputati

i Presidenti di Camera e Senato Molti si sono fatti questa domanda dopo le elezioni per il nuovo Presidente del Senato . Tra stipendio, indennità e bonus vari, si raggiungono cifre ...Non solo l'indennità parlamentare. Dalle spese di soggiorno a Roma fino ai giga per il telefono, ecco i 'bonus' per i nostri rappresentanti in ...Se la Corte europea di Giustizia confermerà la sentenza di primo grado del Tribunale Ue sul caso Carige, che ha disposto l'annullamento del provvedimento di messa in ...Non solo l'indennità parlamentare. Dalle spese di soggiorno a Roma fino ai giga per il telefono, ecco i "bonus" per i nostri rappresentanti in Parlamento ...