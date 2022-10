Pericoloso dolce sugli scaffali dei supermercati | uno dei più amati ritirato perché tossico | non mangiatelo!

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Incredibile, ancora uno dei prodotti piùdai consumatori,dai, contiene batteri! La storia si ripete e stavolta con uno dei prodotti più acquistati e richiesti dai consumatori, si tratta di un prodotto dolciario. Lo stesso è statoda tutti icontenente batteri, e si sa, che possono essere molto pericolosi per la nostra salute. Listeria sintomi(Fonte Web)Il Ministero della Salute è molto attento alla questione e periodicamente monitora i prodottiper garantire sempre la qualità e per proteggere la salute dei consumatori. Il Ministero attua queste misure cautelative emettendo un’allerta alimentare o un richiamo. ...

Corriere della Sera

Addirittura, le specie nei laghi d'acqua, nei fiumi e nelle zone umide sono state le più ...una foresta pluviale funzionante e senza la quale il mondo non potrebbe contrastare il...... la mamma del suo amico aveva la premura di preparargli unche non conteneva nessun ... durante le quali praticare il precetto potrebbe essereper la persona stessa . Mi danno anche un'... Listeria: ritirate anche le confezioni di un dolce al cioccolato (i pancake Bernard Jarnoux Crepier) Il ministero della Salute: possibile rischio microbiologico, non consumare il prodotto, che è fatto in Francia. Il batterio è presente anche nell’acqua, con cui sono stati preparati i dolci Dopo il ca ...Le corsie ciclabili fanno discutere: sempre più numerose nelle città italiane, le bike lane sono spesso troppo strette e “invase” da auto e furgoni ...