Minacce sindaco Sant' Antonio Abate | due arresti di camorra nel Napoletano - Cronaca - quotidiano net

'Spero sia di esempio agli imprenditori', commenta Ilaria Abagnale, la prima cittadina bersaglio di intimidazioni di un clan emergente. Volevano mano libera sugli appalti ...Davanti alleai suoi figli, ildi Sant'Antonio Abate (Napoli), Ilaria Abagnale, non ha esitato un secondo di più a denunciare alle forze dell'ordine le pressioni di un boss di un clan emergente di ...Il bastone e la carota è la tecnica che sembra stia mettendo in atto Vladimr Putin. Un modus operandi tutt’altro che nuovo per il leader del Cremlino, ..."Spero sia di esempio agli imprenditori", commenta Ilaria Abagnale, la prima cittadina bersaglio di intimidazioni di un clan emergente. Volevano mano libera sugli appalti comunali ...