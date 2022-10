Agenzia ANSA

Si è aperto oggi a Imperia con il rito abbreviato e con la costituzione delle parti civili, il processo per lesioni contro gli aggressori di Moussa Balde, il giovane di 23 anni della Guinea aggredito ...... è stato informalmente intitolato a Moussa Balde da alcuni cittadini in memoria del giovanemortoal CPR di Torino. Gli autori dell'opera, iniziata mercoledì, ne hanno verniciato la ... Migrante suicida in Cpr dopo aggressione, rito abbreviato per 3 - Piemonte Si è aperto oggi a Imperia con il rito abbreviato e con la costituzione delle parti civili, il processo per lesioni contro gli aggressori di Moussa Balde, il giovane di 23 anni della Guinea aggredito ...