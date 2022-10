Luigi Cesaro va ai domiciliari perché non è più senatore | a dicembre il no della Giunta alla misura

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Poco meno di un anno fa laper le immunità aveva votato no aiper il berlusconiano. Ora non essendo più un parlamentareRepubblica sono stati notificati gli arrestiemessi nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria nell’ambito dell’inchiestaDda e del Ros di Napoli su un presunto patto politico-mafioso a Sant’Antimo (Napoli). Secondo gli inquirenti esisteva una relazione d’affari tra la famigliae il clan Puca. A giugno 2020 l’indagine portò in carcere Antimo, fratello di, mentre furono disposti iper gli altri fratelli Aniello e Raffaele. I fratelli dell’ex, un ...

