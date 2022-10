La Russa e il vaffa di Berlusconi in Aula | «Se l' ha detto non era rivolto a me Nessuna ingiuria»

- Ai cronisti il neo presidente del Senato ha assicurato che il Cavaliere 'non mi ha rivolto nessuna parola ingiuriosa. Forse dopo che me ne sono andato, non lo so, sicuramente non era rivolta a me'Prima delal di lì a poco presidente del Senato Ignazio La, Silvio Berlusconi aveva sul suo banco alcuni fogli di appunti. Nulla di strano nel giorno i cui i mancati voti di Forza Italia sarebbero ...Il "vaffa" pronunciato da Silvio Berlusconi al Senato durante le votazioni per il presidente di Palazzo Madama È lo stesso Ignazio La Russa - quello che nei video della seduta sembra il destinatario ...Ai cronisti il neo presidente del Senato ha assicurato che il Cavaliere "non mi ha rivolto nessuna parola ingiuriosa. Forse dopo che me ne sono andato, non lo so, sicuramente non era rivolta a me" ...