Firenze Open | l' italiano Lorenzo Musetti vola in semifinale | battuto in due set McDonald

Lorenzo Musetti batte lo statunitense Mackenzie McDonald per 6 - 3 6 - 2 e vola alle semifinali dell'UniCredit. È questo il responso del quarto di finale più atteso dal pubblico fiorentino. L'azzurro non ha tradito le attese sfoggiando un tennis spettacolare ma anche molto redditizio. Il match ...IL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO DELL'ATP 250 DIIl tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022Lorenzo Musetti accede alle semifinali dell’ UniCredit Firenze Open (Atp, 612.000 dollari di montepremi sul veloce indoor). Il tennista di Carrara, testa di ...Tutto facile per il tennista azzurro, che supera senza problemi i quarti di finale in due set con il punteggio di con il punteggio di 6-3 6-2 ...