Da Quota 102 a 42 | cosa succederà alle nostre pensioni nel 2023

Posto che, che prevede appunto l'uscita a 64 anni di età con almeno 38 di contributi, si esaurirà a fine anno, resta comunque la possibilità di accedere alla pensione anticipata 3 anni ...La misura provvisoria di flessibilità previdenziale sarà confermata anche il prossimo anno, in attesa di un intervento ...Tra le priorità a cui il nuovo governo dovrà mettere mano c'è il tema della riforma delle pensioni: ecco le ipotesi e cosa chiedono i sindacati ...Andare in pensione anticipata a 63 e 64 anni anche nel 2023. Come fare e cosa bisogna sapere prima di fare domanda.