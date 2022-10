Crisi del gas | i prezzi alti si devono alla speculazione | solo l’Ue può fermarla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) di Luigi Manfra* Ladel gas in Europa dipende da una offerta insufficiente, come sostengono i paladini del liberismo, oppure da una manovra speculativa da parte degli operatori? Come scrivevo in un mio precedente post: “Le cause di questo fenomeno sono di natura finanziaria, perché il prezzo internazionale del gas naturale è spinto in alto dellache moltiplica gli effetti dell’incremento che nel 2021 ha avuto la domanda globale. In altri termini, l’aumento del Pil, insieme ai ritardi nelle consegne e all’aumento dei noli marittimi, ha soltanto avviato l’aumento dei, mentre lafinanziaria ha fatto il resto”. Se si dà un’occhiata ai numeri, si rileva come nell’imminente inverno, a meno di temperature polari, non ci sarà carenza di gas. Come scrive una rivista specializzata in ...