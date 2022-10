Ciclismo su pista | Matteo Bianchi in finale con il secondo tempo ed il record italiano nel chilometro da fermo! 19° Boscaro

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La terza giornata dei Mondiali disunel velodromo di Saint Quentin En Yvelines si apre con un largo sorriso per l’Italia.assoluto nella prima qualificazione delda fermo e firma anche ilin 59.460. Una gran prova per il non ancora ventunenne nato a Bolzano (il compleanno sarà il prossimo venerdì), che dopo una discreta partenza, ha aumentato il ritmo con il passare delle pedalate, fino a chiudere alle spalle dell’olandese Jeffrey Hoogland campione in carica (58.294) ma avanti al francese Melvin Landerneau, che lo aveva battuto agli ultimi Europei. Dietro gli altri, come il bronzo continentale Maximilian Dornbach, quarto in 59.750. A simboleggiare la qualità della gara, ci sono altri ...