Brasile | spari contro gruppo di italiani | due feriti Erano finiti in una favela per colpa del Gps

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un’indicazione sbagliata del Gps. Sarebbe questo il motivo per cui un’auto con cinqueè finita in unaa nord di Rio de Jainero, dove è stata accolta dadi fucile che hanno ferito due ragazzi del. La vettura è riuscita a fuggire portando i duein ospedale. Secondo le prime informazioni della polizia militare, ilsi trovava a una festa a Marina da Glória, nella zona Sud di Rio. Da lì sono andati in una caffetteria e poi a fare il pieno di benzina su Avenida Brasil, uno dei raccordi principali della città, con accesso a varie baraccopoli. Le indicazioni del Gps li hanno poi condotti per errore nella comunità di Manguinhos, dove i colpi di fucile, forse sparati da trafficanti di droga, hanno colpito il bagagliaio dell’auto. Secondo la segreteria ...

Indue turisti italiani sono stati feriti a colpi di arma da fuoco dopo essere entrati in una favela di Rio de Janeiro.