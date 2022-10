(Di venerdì 14 ottobre 2022) Poco più di un campionato e mezzo. Tanto divide laA da quelli che saranno i nuovi partner per i diritti televisivi del. Il prossimo ciclo – che prenderà il via con la stagione 2024/25 e si chiuderà nel 2026/27 – sarà fondamentale per i club del massimo campionato italiano, che cercheranno di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

... prossimo crime drama diTV+ scritto dallo sceneggiatore di Top Gun: Maverick Peter Craig e ... serie di+ basata sul film degli anni '80 Attrazione fatale . L'adattamento esplora i temi ...... siano esse Netflix, Hbo Max negli Stati Uniti, Disney+, o ancora Amazon Prime eTV+. E ... come nel caso di+ . Promessa tradita Non è questo il futuro che ci era stato promesso . Quando ... Apple, Paramount, Sky e DAZN: la Serie A si gioca il futuro in tv Dazn potrebbe perdere i diritti della Serie A, possibile l'inserimento di due nuove piattaforme streaming per il triennio 2024-2027.Il triennio che porta al 2024 non è ancora finito, che già si parla di quello successivo, con Paramount interessata ai diritti tv della Serie A.