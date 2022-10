Rosario – Fregene

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 ottobre 2022)Lungomare di Levante, 54 – 00054– Roma Tel. 366/2386289 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 16/20€, primi 18/22€, secondi 20/25€, dolci 10€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì OFFERTA Cosa c’è di meglio di un pranzo al mare per scappare dal caldo della città oppure godersi una bellissima giornata di mare in inverno? Il ristorante Da, situato all’interno dello stabilimento Albos, è una garanzia in fatto di pesce: qui la materia prima freschissima viene lavorata il minimo indispensabile, cercando quindi di non intaccare eccessivamente il sapore dell’ingrediente principale. Il menù è ricco e molto accattivante e offre anche una notevole varietà di ostriche. Come antipasto abbiamo scelto una fresca insalata di mare a base di polpo (della giusta consistenza) e una ...