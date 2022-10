Reazione a Catena 13 ottobre 2022 | le Spartane

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 13. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campionesse le, tre ragazze della provincia di Torino che prendono il nome dalla loro squadra di pallavolo amatoriale. Le– Priscilla, Giulia S. e Giorgia – al loro terzo tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 14.500 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

