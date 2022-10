Putin | “Il mondo è diventato multipolare L’Asia giuoca un ruolo fondamentale”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)è arrivato di notte ad Astana, dove prenderà parte a tre eventi internazionali: il sesto vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia il 13 ottobre, la riunione del Consiglio dei capi di Stato della CSI Stato e il vertice Russia-Asia centrale il 14 ottobre L'articolo proviene da Firenze Post.

ha sostenuto che 'ilsta diventando multipolare' e ha evidenziato il ruolo chiave svolto dall'Asia in questa situazione. 'Ci sono nuovi centri di potere che si stanno rafforzando', ha ...3 ore fa: nuovi centri di potere si rafforzano in Asia Ilsta diventando multipolare, con nuovi centri di potere che si rafforzano in Asia: lo ha detto il presidente russo Vladimir, ...Si apre la Conferenza asiatica Cica all'indomani della risoluzione Onu che ha bocciato l'annessione russa dei territori ucraini. Il presidente russo e ...(Tiscali Notizie) Se ne è parlato anche su altri giornali Vladimir Putin, ha avvertito frattanto dell’esistenza di una vera minaccia della fame nel mondo a causa della volatilità dei prezzi di energia ...