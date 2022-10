Perché Putin non può più usare la leva del gas per finanziare la guerra

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’arma più affilata di Vladimir, quella del gas, sta iniziando a spuntarsi e potrebbe presto diventare innocua. Mosca farà di tutto per evitare che ciò accada, in parte lo ha già fatto, ma Gazprom, intanto, deve fare i conti con i primi venti contrari. Il colosso russo aveva fin qui fatto affidamento sui prezzi InsideOver.

Non sono solo la guerra e le minacce diad aver fatto esplodere i costi delle bollette: è questa l'analisi di Fulvio Fontini , docente ...Ce ne siamo accorti negli ultimi giorni soprattutto...Questo ha reso ancor più evidente ache non otterrà il numero di truppe desiderate nei tempi ... anchele minacce nucleari - e la ricerca dell'escalation da copione - stanno risultando in ...