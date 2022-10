Oroscopo del Sud | pessimi incontri per Cancro e Gemelli

(Di giovedì 13 ottobre 2022) ! Cari lettori, oggi vi proponiamo l'per chi ha nel proprio segno il sagittario. I pianeti indicano che questa sarà una giornata molto positiva, con moltissime occasioni di successo. Non fatevi prendere dalla pigrizia e buttatevi nella mischia: tutti i vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati. Buona fortuna! Ariete Siete combattivi, coraggiosi e tenaci, ma il vostrodi oggi vi avverte che la situazione è piuttosto complessa e non sarà facile riuscire a vincere. Nonostante le buone intenzioni, potreste trovarvi a dover fare i conti con una forte opposizione. Siate cauti! Toro Il Toro ansioso sarà carico di un'energia nervosa che lo spingerà a reagire in fretta alle situazioni. Potrebbe provare la sensazione di essere intrappolato e non avere via d'uscita. La sua impulsività potrebbe causare problemi con le persone ...

Come vivranno i primi quattro segni dello zodiaco Scopriamolo con l'13 e 14 ottobre tratto dal suo Stellare: ARIETE : amore complesso da gestire. Saranno più intraprendenti. Domani Venere opposta con cui convivere. Azioni che richiedono una certa ...13 ...Previsioni astrologiche e oroscopo per la giornata del 14 ottobre 2022: venerdì di normale amministrazione per Ariete, Toro e Cancro ...