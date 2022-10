Opzioni su iOS da cambiare o disabilitare iPhone e iPad

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Anche se Apple cura ogni minimo dettaglio degliil sistema operativo iOS, come tutti i sistemi, presenta problemi o fastidi causati dalle nuove funzionalità,dae stranezze da correggere in seguito ad un aggiornamento di sistema. Se abbiamo effettuato da poco un aggiornamento sul nostroo del nostrovi consigliamo di seguire i suggerimenti presenti in questa guida, così da poter disattivare e modificaredi ogni versione iOS e personalizzare nuove funzioni. In questo modo potremo mantenere le nostre sane abitudini senza stravolgere l'uso del dispositivo Apple, disattivando effettivamente solo quelle funzioni poco utili o addirittura scomode in cui possiamo incappare dopo un aggiornamento di iOS. LEGGI ANCHE -> Impostazioni Privacy su ...

... mentre occorrerà acquistare le versioni Pro per Android e. Come funziona un password manager ... Alcuni provider offrono delle ulterioridi accesso, come l'autenticazione a due fattori, ...... non mancano ledi personalizzazione e le cartelle per la raccolta delle mail più importanti. Blue mail Un'altra applicazione famosa per i dispositivi mobile di Android e, compatibile ...Mail di iPhone ha acquisito nuove interessanti capacità, grazie all’aggiornamento software iOS 16: tra queste, l’opzione “Invia in seguito” di un’email ...Una delle nuove funzionalità di iOS 16 è la nuova schermata di blocco personalizzabile. La funzione consente agli utenti di creare più set con sfondi, tipo di font dei caratteri e widget. Tuttavia, no ...