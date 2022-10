Opta | Kvaratskhelia il giocatore di Serie A che ha preso parte a più gol in questa stagione

CalcioNapoli1926.it

Napoli - Khvichaè stato direttamente coinvolto in 12 gol in tutte le competizioni in questa stagione (7 gol, 5 assist), il maggior numero di qualsiasi giocatore di Serie A. A riportarlo è OptaJoe . ...... la compagine di Spalletti - cheper un moderno turnover - non ha alcuna intenzione di perdere ... Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori,. ... Si scrive Kvaratskhelia, si legge Gemma: Opta esalta i numeri unici del georgiano La quarta gara europea della stagione finisce 4-2 per gli uomini di Spalletti che comandano il match dall’inizio alla fine e si qualificano anticipatamente agli ottavi di finale.8 vittorie consecutive per il Napoli , in una singola stagione in tutte le competizioni non hanno precedenti sotto il Vesuvio. Primato degli azzurri di Spalletti in Europa anche per i rigori e per i m ...