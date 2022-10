MotoGP GP Australia 2022 | Aleix Espargaro | “Farò gara all’attacco”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Penso che l’Aprilia possa adattarsi bene a questa pista. Non è un circuito esigente dal punto di vista del motore, e la nuova carena fin qui è stata positiva: sono curioso di vedere come andrà la moto in queste condizioni. Mondiale’ Dobbiamo fare una: 20 punti non sono molti da recuperare, ma mancano solo tre gare”. Queste le parole dinella conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP di: al via il rush finale del campionato di, con cinque piloti in soli 40 punti a tre gare dal termine e lo spagnolo dell’Aprilia ancora in piena corsa con soli 20 punti da Fabio Quartararo. SportFace.

GPin diretta domenica 16 ottobre alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su ......di Phillip Island sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport(208)... per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale in! PROGRAMMA GP ...Il pilota Suzuki torna in pista dopo aver perso le ultime tre gare a causa di un infortunio al piede rimediato nel Gran Premio d’Austria lo scorso agosto.“È una delle mie piste preferite, ma penso sia così per tutti. Qui è tutto più rilassato, e la conformazione del circuito è perfetta. Il nostro potenziale è altissimo anche grazie ad una carena che mi ...