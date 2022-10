Måneskin – disponibile il video di “the loneliest”

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Èsu YouTube ilclip ufficiale di “The”, il nuovo singolo dei Måneskin, uscito venerdì 7 ottobre. Il, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, ha una forte componente dark dai riferimenti cinematografici tipici dello stile Gotico. L’atmosfera surreale e cupa di un elegante e tetro funerale sotto la pioggia battente è perfetta nell’evidenziare le tinte malinconiche e struggenti della ballad dal sapore classic rock con cui la band torna al genere di alcuni fra i suoi più grandi successi. I Måneskin hanno inoltre appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con “Beggin'”, due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie “Best Rock” e “Best ...