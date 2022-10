LIVE Musetti-Zapata Miralles | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | il toscano sogna di diventare profeta in patria

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Lorenzo, valido come secondo turno del torneo ATP 250 di. Non ci sono precedenti tra l’italiano classe 2002 e lo spagnolo nei tabelloni principali allo ATP ma i due incroci tra Challlenger e qualificazioni hanno sorriso all’azzurro. Il vincente affronterà ai quarti uno tra Passaro e McDonald. Ilesordisce nella sua regione nativa ediin. Lorenzo, attualmente numero 28 del mondo, fa il suo debutto a ...