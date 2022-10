L’Italia trema | terremoto 4 4 | gente in strada e paura | chiuse tutte le scuole

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022)in Calabria nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre. Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata nella notte davanti alla costa di Catanzaro. Secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 36 chilometri di profondità ed epicentro in mare, in prossimità di Catanzaro Lido, al largo della costa ionica calabrese. “Laè stata tanta, ma voglio rassicurare tutta la città: fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone”, ha scritto su Facebook il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che a seguito del sisma ha ha deciso di chiuderele. Leggi anche: Quattro terremoti in un giorno, che succede in Italia? Gli esperti spiegano gli eventiin Calabria ...