Clamoroso dall’Inghilterra | ecco chi può essere il nuovo Ct

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Manca poco più di un mese all’esordio dell’Inghilterra ai Mondiali del Qatar, ma alcune indiscrezioni parlano già delcommissario tecnico PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Mondiale è alle porte. Tutti attendono il 20 novembre, data in cui partirà la data per il titolo iridato più particolare della storia, quello giocato in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.